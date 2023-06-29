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В Красноярском крае четыре ребёнка госпитализированы после отравления ядовитым растением

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Пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю сообщила о госпитализации четырёх детей из села Астафьевка Красноярского края из-за отравления ядовитым растением.
В Красноярском крае четыре ребёнка госпитализированы после отравления ядовитым растением
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ведомства, двое братьев 9 и 10 лет вместе с двумя другими сельскими мальчиками 10 и 11 лет на улице нашли стебли комнатной диффенбахии. Они думали, что это стебли бамбука, и решили попробовать растение, стебли и листья которого содержат ядовитый сок.

После «дегустации» дети почувствовали недомогание и в срочном порядке были госпитализированы.

«Сами пострадавшие, а также их семьи ранее в поле зрения ОВД не попадали и на учётах не состоят», — уточнили в МВД.

По факту происшествия была организована проверка.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления 70 детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

26 июня URA.RU писало, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте отравились десятки курсантов. По последним данным, число отравившихся достигает 58.

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