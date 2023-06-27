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Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 58

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Число госпитализированных из-за отравления курсантов Уральского юридического института МВД России в Екатеринбурге увеличилось до 58.
Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 58
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

«По ситуации с курсантами Уральского юридического института МВД России... В стационаре ГКБ №40 на лечении находятся 53 человека (плюс три человека за сутки). В стационаре Верхнепышминской ЦГБ лечение проходят пять человек», — сказали в министерстве.

Отмечается, что врачи оценивают состояние большинства пациентов как близкое к удовлетворительному.

Ранее портал URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав сообщал о 50 отравившихся.

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