В детском лагере «Белые горы» в Приамурье отравились 70 детей
«Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере «Белые горы», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, 70 детей обратились к врачам с жалобами на боль в животе и рвоту.
Причина произошедшего выясняется.
Ранее в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 50 курсантов выявили симптомы кишечной инфекции.
В Братске (Иркутская область) десять человек отравились после посещения кафе, из них пятеро — дети. Сейчас они находятся в Братской детской клинической больнице.