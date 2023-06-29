В детском лагере «Белые горы» в Приамурье отравились 70 детей

Прокуратура Бурейского района Приамурья проводит проверку после отравления 70 детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы», сообщает прокуратура Амурской области.

«Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере «Белые горы», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 70 детей обратились к врачам с жалобами на боль в животе и рвоту.

Причина произошедшего выясняется.

Ранее в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 50 курсантов выявили симптомы кишечной инфекции.

В Братске (Иркутская область) десять человек отравились после посещения кафе, из них пятеро — дети. Сейчас они находятся в Братской детской клинической больнице.