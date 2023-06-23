Вирусолог Карпова: нашим соотечественникам не стоит опасаться очагов чумы в Монголии

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией.

Как отметила вирусолог, чума — это бактериальное заболевание, а не вирусное.

«Это несколько улучшает ситуацию. Природные очаги чумы возникают постоянно. Весь вопрос в том, как их купировать. В нашей стране была и есть одна из лучших школ по борьбе с этой инфекцией и по купированию природных очагов. Это включает в себя целый ряд мероприятий, в том числе карантинных, иногда привлекаются даже военно-медицинские силы, но наша страна умеет с этим бороться», — рассказала Карпова.

Она также подчеркнула, что советские специалисты «активнейшим образом учили Монголию работать с их природными очагами».

«Фармакология, и в том числе антибактериальная терапия, сейчас на таком уровне, что я практически уверена, что на данный момент нашим соотечественникам опасаться нечего. Естественно, если кто-то по своим служебным обязанностям должен оказаться в месте, где присутствуют очаги, об этом стоит думать. А с точки зрения тех, кто даже живёт недалеко от границы с Монголией и Китаем, это проблемой не является», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно о том, что на территории Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что в России с 2017 года не зафиксировано случаев заболевания чумой.