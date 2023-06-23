Роспотребнадзор сообщил, что с 2017 года в России не выявлено случаев заболевания чумой
- Gettyimages.ru
- © janiecbros
«С 2017 года благодаря эффективным профилактическим мероприятиям в России не выявлено случаев заражения человека чумой», — говорится в заявлении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что неблагополучная ситуация с чумой отмечается в Конго, Монголии, на Мадагаскаре и в ряде других стран.
«Ситуация находится на постоянном контроле службы», — отмечается в тексте.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какими инфекциями можно заразиться на отдыхе за границей.