Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эпидемиолог Пшеничная заявила об опасности заражения инфекцией на отдыхе за границей

Короткая ссылка
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о рисках заражения опасными инфекциями на отдыхе за границей.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

По её словам, россияне всё чаще едут на отдых в Юго-Восточную Азию, где встречается лихорадка денге.

«Из тропических стран всегда были, есть и будут риски попадания к нам различных кишечных инфекций, в том числе сальмонеллёза, дизентерии», — добавила она.

Пшеничная добавила, что в Европе, особенно в Италии, распространена лихорадка чикунгунья, в Болгарии, Испании и Греции есть риски заразиться крымской геморрагической лихорадкой.

Эпидемиолог также отметила, что риски заболеть экзотической для России болезнью не так велики, если соблюдать все меры предосторожности и ходить только туристическими тропами.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в беседе с «Радио 1», какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить