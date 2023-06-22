Эпидемиолог Пшеничная заявила об опасности заражения инфекцией на отдыхе за границей

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о рисках заражения опасными инфекциями на отдыхе за границей.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

По её словам, россияне всё чаще едут на отдых в Юго-Восточную Азию, где встречается лихорадка денге.

«Из тропических стран всегда были, есть и будут риски попадания к нам различных кишечных инфекций, в том числе сальмонеллёза, дизентерии», — добавила она.

Пшеничная добавила, что в Европе, особенно в Италии, распространена лихорадка чикунгунья, в Болгарии, Испании и Греции есть риски заразиться крымской геморрагической лихорадкой.

Эпидемиолог также отметила, что риски заболеть экзотической для России болезнью не так велики, если соблюдать все меры предосторожности и ходить только туристическими тропами.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в беседе с «Радио 1», какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.