В Монголии выявили 137 природных очагов чумы

На территории Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом сообщил монгольский Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

Об этом в центре сказали в ходе 25-й Международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах. — RT)», — приводит заявление центра ТАСС.

Отмечается, что в зоне повышенного риска находятся регионы Монголии, граничащие с Россией и Китаем, поскольку там каждый год фиксируются случаи чумы.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кто входит в группы риска по сибирской язве.