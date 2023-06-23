Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Монголии выявили 137 природных очагов чумы

Короткая ссылка
На территории Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом сообщил монгольский Национальный центр изучения зоонозных инфекций.
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом в центре сказали в ходе 25-й Международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах. — RT)», — приводит заявление центра ТАСС.

Отмечается, что в зоне повышенного риска находятся регионы Монголии, граничащие с Россией и Китаем, поскольку там каждый год фиксируются случаи чумы.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кто входит в группы риска по сибирской язве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить