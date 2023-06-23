В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
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Об этом в центре сказали в ходе 25-й Международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».
«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах. — RT)», — приводит заявление центра ТАСС.
Отмечается, что в зоне повышенного риска находятся регионы Монголии, граничащие с Россией и Китаем, поскольку там каждый год фиксируются случаи чумы.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кто входит в группы риска по сибирской язве.