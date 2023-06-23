Инфекционист Жемчугов: Монголия — стариннейший природный очаг чумы

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией.

«Чума относится к карантинным инфекциям, природно-очаговым, в природе есть носители, которые постоянно в себе содержат микробы, и не гибнут при этом», — рассказал Жемчугов.

Как отметил инфекционист, Монголия — «стариннейший природный очаг чумы».

«Сейчас там есть соответствующие службы, подразделения противочумной системы, это Иркутский противочумный институт, его подведомственная часть, которые должны оповестить местное население, а власти — ввести карантин до того момента, пока всех не провакцинируют в этом очаге и не будет заболевших», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что на территории Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что в России с 2017 года не зафиксировано случаев заболевания чумой.