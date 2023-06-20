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Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России

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Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).
Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Как сообщает РИА Новости, документ, внесённый правительством России, устанавливает особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на этих территориях.

В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей в 2023 году на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) новых регионов России в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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