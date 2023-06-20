Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, документ, внесённый правительством России, устанавливает особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на этих территориях.
В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.
Ранее сообщалось, что российское правительство выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей в 2023 году на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) новых регионов России в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.