Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).

Как сообщает РИА Новости, документ, внесённый правительством России, устанавливает особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на этих территориях.

В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей в 2023 году на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) новых регионов России в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.