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Кабмин России расширил для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве

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Российское правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве.
Кабмин России расширил для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что, например, жители новых регионов смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других российских субъектах.

«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что людям будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.

«Также эти граждане могут быть направлены на переобучение», — добавляется в заявлении.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что ряд отраслей экономики России столкнулся с кадровым голодом.

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