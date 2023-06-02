Кабмин России расширил для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве
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Об этом говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что, например, жители новых регионов смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других российских субъектах.
«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что людям будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.
«Также эти граждане могут быть направлены на переобучение», — добавляется в заявлении.
Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что ряд отраслей экономики России столкнулся с кадровым голодом.