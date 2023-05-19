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Орешкин заявил о кадровом голоде в России

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Помощник президента Максим Орешкин заявил, что ряд отраслей экономики России столкнулись с кадровым голодом.
Орешкин заявил о кадровом голоде в России
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на коллегии Минтруда.

«Очевидно, что уже во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод, и здесь ситуация разительно отличатся от того, что мы имели в 2020—2021 годах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, содействие преодолению кадрового голода в отраслях как раз является задачей Минтруда. 

Также Орешкин добавил, что есть регионы и отдельные населённые пункты с высокой безработицей.

Ранее Голикова сообщила, что безработица в России сохраняется на уровне 3,5%.

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