Орешкин заявил о кадровом голоде в России

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что ряд отраслей экономики России столкнулись с кадровым голодом.

Соответствующее заявление он сделал на коллегии Минтруда.

«Очевидно, что уже во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод, и здесь ситуация разительно отличатся от того, что мы имели в 2020—2021 годах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, содействие преодолению кадрового голода в отраслях как раз является задачей Минтруда.

Также Орешкин добавил, что есть регионы и отдельные населённые пункты с высокой безработицей.

Ранее Голикова сообщила, что безработица в России сохраняется на уровне 3,5%.