Орешкин заявил о кадровом голоде в России
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на коллегии Минтруда.
«Очевидно, что уже во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод, и здесь ситуация разительно отличатся от того, что мы имели в 2020—2021 годах», — цитирует его ТАСС.
По его словам, содействие преодолению кадрового голода в отраслях как раз является задачей Минтруда.
Также Орешкин добавил, что есть регионы и отдельные населённые пункты с высокой безработицей.
Ранее Голикова сообщила, что безработица в России сохраняется на уровне 3,5%.