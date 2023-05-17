Голикова сообщила, что безработица в России сохраняется на уровне 3,5%
Соответствующей информацией она поделилась в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
«Наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а, наоборот, обеспечение кадрами, поэтому вся наша работа сейчас нацелена на обеспечение предприятий кадрами», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве уже второй месяц безработица держится на уровне 0,37%.