Ефимов: безработица в Москве второй месяц сохраняется на уровне 0,37%

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве уже второй месяц безработица держится на уровне 0,37%.

Таковы показатели на начало апреля, пишет kp.ru со ссылкой на данные вице-мэра.

«В Москве сегодня зарегистрированы 26,7 тыс. безработных. С начала 2023 года их число снизилось на 1,4 тыс. человек, или на 5,1%», — уточнил Ефимов.

Он объяснил это активным набором сотрудников в сектора промышленности и ИТ, которые ускоренными темпами развиваются в настоящее время.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.