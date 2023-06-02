В новых регионах России запускается программа льготного кредитования для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых российских регионах.

Об этом говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях соответствующие займы будут предоставляться по ставке до 10% сроком до трёх лет. Их максимальный размер составит 50 млн рублей.

Как указывает кабмин, планируемый объём выдачи данных кредитов составляет 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин России расширил для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве.