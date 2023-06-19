Кабмин выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП новых регионов
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2023 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 2932309,1 тыс. рублей... в целях софинансирования в полном объёме расходных обязательств... по докапитализации региональных фондов развития промышленности в рамках программы социально-экономического развития», — говорится в тексте документа.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.
Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России.