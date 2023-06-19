Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кабмин выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП новых регионов

Короткая ссылка
Российское правительство выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей в 2023 году на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) новых регионов России в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кабмин выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП новых регионов
  • Gettyimages.ru

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2023 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 2932309,1 тыс. рублей... в целях софинансирования в полном объёме расходных обязательств... по докапитализации региональных фондов развития промышленности в рамках программы социально-экономического развития», — говорится в тексте документа.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить