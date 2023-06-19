Кабмин выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП новых регионов

Российское правительство выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей в 2023 году на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) новых регионов России в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2023 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 2932309,1 тыс. рублей... в целях софинансирования в полном объёме расходных обязательств... по докапитализации региональных фондов развития промышленности в рамках программы социально-экономического развития», — говорится в тексте документа.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России.