Сальдо: для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ

Врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.

Об этом информирует РИА Новости.

«На мой взгляд,... было бы целесообразно в дальнейшем... создать новый округ», — сказал Сальдо.

При этом он подчеркнул, что такое решение будет приниматься президентом и правительством.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России.