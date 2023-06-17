Сальдо: для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ
Об этом информирует РИА Новости.
«На мой взгляд,... было бы целесообразно в дальнейшем... создать новый округ», — сказал Сальдо.
При этом он подчеркнул, что такое решение будет приниматься президентом и правительством.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.
Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России.