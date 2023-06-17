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Сальдо: для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ

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Врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.

Об этом информирует РИА Новости.

«На мой взгляд,... было бы целесообразно в дальнейшем... создать новый округ», — сказал Сальдо.

При этом он подчеркнул, что такое решение будет приниматься президентом и правительством.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России.

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