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Чернышенко сообщил, что вузам в новых регионах выделили более 36 тысяч бюджетных мест

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.
Чернышенко сообщил, что вузам в новых регионах выделили более 36 тысяч бюджетных мест
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости на полях ПМЭФ.

«Вузам новых субъектов выделено 36 194 бюджетных мест, что соответствует общероссийским параметрам доступности бесплатного высшего образования», — рассказал Чернышенко.

Он добавил, что обучение проходит в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.

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