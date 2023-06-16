Чернышенко сообщил, что вузам в новых регионах выделили более 36 тысяч бюджетных мест
- РИА Новости
Об этом он сказал РИА Новости на полях ПМЭФ.
«Вузам новых субъектов выделено 36 194 бюджетных мест, что соответствует общероссийским параметрам доступности бесплатного высшего образования», — рассказал Чернышенко.
Он добавил, что обучение проходит в соответствии с российскими образовательными стандартами.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.