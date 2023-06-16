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Глава Минстроя Файзуллин: застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на ПМЭФ заявил, что застройщики жилья готовы приступить к работе на всех новых российских территориях.
Глава Минстроя Файзуллин: застройщики жилья готовы работать во всех новых регионах России
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что работать будут структуры компаний, которые участвовали в восстановлении новых территорий.

Сегодня работает около 36 тысяч человек, к работам допущено 74 подрядные организации, сказал Файзуллин.

«Это те компании крупные, которые уже не боятся, зашли с нами в июне прошлого года, генеральные подрядчики, они в основном и начинают строить», — заявил он.

В конце мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.

Он добавил, что до 2030 года планируется ввести 2 млн кв. м жилья, включая 800 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.

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