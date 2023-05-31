Голикова: более 90 медучреждений восстановят в новых регионах России к концу 2023 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.

Об этом сообщает ТАСС.

Голикова отметила, что в 2022—2023 годах в рамках специального инфраструктурного проекта уже было восстановлено 87 объектов здравоохранения.

«До конца этого года планируется завершить ещё 98 объектов», — сказала вице-премьер.

Ранее более семи тысяч жителей Северодонецка получили медицинскую помощь благодаря работе врачей из Пермского края.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что машиностроение является одним из приоритетных направлений в регионе.