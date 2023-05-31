Голикова: более 90 медучреждений восстановят в новых регионах России к концу 2023 года
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Об этом сообщает ТАСС.
Голикова отметила, что в 2022—2023 годах в рамках специального инфраструктурного проекта уже было восстановлено 87 объектов здравоохранения.
«До конца этого года планируется завершить ещё 98 объектов», — сказала вице-премьер.
Ранее более семи тысяч жителей Северодонецка получили медицинскую помощь благодаря работе врачей из Пермского края.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что машиностроение является одним из приоритетных направлений в регионе.