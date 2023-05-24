Более 7 тыс. жителей Северодонецка получили медпомощь от врачей Пермского края

Более 7 тыс. жителей Северодонецка получили медицинскую помощь благодаря работе врачей из Пермского края.

В мае группа медицинских работников завершила работу в Северодонецке. Медработники Пермского края направлялись в Северодонецк для оказания помощи населению с августа 2022 года. Всего было направлено пять бригад (57 человек).

В состав бригад входили врачи по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье», «анестезиология-реаниматология», «офтальмология», «терапия», «хирургия», «судебно-медицинская экспертиза», «рентгенология», «педиатрия», «травматология и ортопедия», «оториноларингология», а также средние медицинские работники — медицинские сёстры-анестезисты, медицинские сёстры палатные, операционные медицинские сёстры.

С учётом потребностей медицинских работников направлялось медицинское оборудование, инструменты, лекарственные препараты и расходный материал, а также автомобиль скорой медицинской помощи.

В мае работа группы пермских медиков на территории была завершена.

«Когда началась СВО, я очень сильно переживал за эти территории (ЛНР. — RT). И когда я увидел разбомблённый роддом, в котором я родился, меня это сильно зацепило... Поэтому я решил, что не могу сидеть на месте, понял, что нужно ехать сюда, помогать коллегам лечить людей. Как только появилась такая возможность, я решительно сказал «да», и вот теперь я здесь», — рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог из пермской медицинской бригады Сергей Паршин.

Следующая командировка пермских врачей в Северодонецк планируется в июне. Сегодня осуществляется подготовка специалистов с учётом потребности территории.

Благодаря пермским медикам в Северодонецке организованы амбулаторные приёмы специалистов — медицинскую помощь получают более 100 человек ежедневно, хирургами выполняется до 15 операций еженедельно, в том числе эндоскопические операции. В круглосуточном режиме организована работа реанимационно-анестезиологической бригады.

Напомним, во время рабочей поездки губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Северодонецк между правительством Пермского края и администрацией Северодонецка было подписано соглашение о восстановлении города.

При поддержке губернатора и правительства региона в Северодонецке проводятся ремонтные работы, налаживается система соцзащиты населения, организована гуманитарная и медицинская помощь жителям.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что регион нацелен на разностороннюю гуманитарную помощь ЛНР. При этом уточнил, что местные жители благодарны участвующим в сборе гуманитарной помощи жителям Пермского края.

«Местные жители благодарны неравнодушным прикамцам, нашим предприятиям и бизнесу, участвующим в сборе гуманитарной помощи, приобретении техники. Севердончанам сейчас очень нужна наша поддержка и помощь. В нас верят и знают, что мы своих в беде не бросаем», — добавил Махонин.

Ранее в Пермском крае рассказали об оказании адресной помощи участникам СВО и членам их семей.