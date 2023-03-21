В Пермском крае рассказали о помощи участникам СВО и членам их семей

В Пермском крае рассказали об оказании адресной помощи участникам СВО и членам их семей. 24 октября 2022 года в регионе заработала платформа системы быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Проект стартовал при поддержке губернатора региона Дмитрия Махонина. Он направлен на оказание адресной помощи участникам СВО и их семьям и создан как единое окно для обращений за помощью семей мобилизованных и самих резервистов, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

К платформе был запущен официальный сайт. Ресурс представляет собой площадку, на которой аккумулируется информация об оказании помощи военнослужащим и их семьям. На главной странице сайта расположены два основных блока: «Помощь здесь» (для тех, кому необходимо за ней обратиться) и «Могу помочь», где можно сообщить о готовности принять участие в решении той или иной проблемы в разных формах.

Уже 17 ноября в регионе заработал региональный Единый центр поддержки участников СВО и их семей в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край». У граждан появилась возможность решить свою проблему очно, а не только через онлайн-платформу. Так, два раза в неделю в центре помощи проводят приёмы специалисты краевого военкомата, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро.

Кроме того, к работе подключились представители Центробанка, военного госпиталя в Перми, судебные приставы краевого ГУФССП России, а также представители отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю.

Помимо этого, центр стал пунктом сбора гуманитарных грузов, а также призванных в вооружённые силы в рамках частичной мобилизации, добровольцев и других участников СВО. Здесь же организован пункт сбора полевой почты для бойцов.

РИА Новости

Позже губернатор Махонин дал поручение создать центры поддержки на территории всего региона. Он подчеркнул, что у каждого жителя региона должно быть чёткое понимание, какие возможности у него есть, куда и когда нужно обратиться за получением услуг по реабилитации, назначением мер поддержки, оказанием психологической, юридической и других видов помощи.

«Прошу всех предельно ответственно подойти к организации центров. Обращаю внимание, что они должны находиться в местах, максимально удобных для людей, и должны быть обеспечены всем необходимым», — сказал Махонин.

Так, с 17 февраля в регионе начали работать 49 муниципальных центров, которые возглавляются главами администраций территорий. В каждом муниципальном центре есть свой координатор, который обеспечивает комплексный анализ и оценку жизненной ситуации человека.

В состав команды центра входят специалисты самых разных служб: военного комиссариата, учреждений здравоохранения и соцзащиты, образования, занятости, спорта, культуры, некоммерческих и других организаций, которые путём межведомственного взаимодействия готовят для человека индивидуальную программу помощи.

Также отмечается, что координаторами центров помощи на местах на базе уже имеющегося опыта в регионе были разработаны методические материалы. Кроме того, подготовлена брошюра, которая содержит справочную информацию по всем ключевым вопросам и будет предоставляться обратившимся. Она разработана координаторами общественной инициативы «Помощь здесь. Пермский край» совместно со специалистами социальной защиты. Брошюра будет отправлена в муниципальные центры и военкоматы.

В регионе 14 марта началась серия обучающих семинаров для координаторов муниципальных центров помощи по четырём ключевым направлениям: по мерам социальной поддержки; медицинской помощи и реабилитации; мерам в сфере предоставления образовательных услуг; решению нестандартных вопросов.

Кроме того, в Пермском крае был организован ещё один канал информирования семей участников СВО — региональная телефонная горячая линия 122. Звонки с мобильных номеров для жителей региона бесплатны. Уже с 23 сентября 2022 года операторы начали принимать обращения по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

Также по теме Губернатор Пермского края: Путин обозначил главные векторы развития страны Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«При звонке на линию 122, выбирая команду 1, абонент может получить информацию о мерах социальной поддержки участников СВО (кнопка 1), связаться с военным комиссариатом (2), получить консультацию по оказанию медицинской помощи и прохождению реабилитации (3), по общим вопросам мобилизации (4). Мы настроили переадресацию звонков на номера администраций муниципалитетов», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края (МИРС) Пётр Шиловских.

В ближайшее время планируется обеспечить переключение звонков на телефоны координаторов муниципальных центров поддержки участников СВО и членов их семей.

В пресс-службе губернатора Пермского края также отметили, что регион стал одним из первых, где были введены паспорта семей мобилизованных.

По словам министра социального развития края Павла Фокина, такие паспорта представляют собой социальные портреты каждой семьи в электронном виде.

«Там указаны непосредственно данные о членах семьи, включая возраст и места работы взрослых, сведения о детях и учреждениях, в которых они обучаются, а также социальные категории семей и их потребности — от газификации, ремонта кровли и квартиры до решения вопросов по медицине, оказанию единовременной материальной помощи и других. Паспорта составляются в результате межведомственного взаимодействия всех органов, задействованных в оказании помощи», — подчеркнул Фокин.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею тиражировать на всю страну проект по созданию паспорта семьи мобилизованного.

«Идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», — подчеркнул президент.

В середине февраля Путин заявил, что права российских военных и их семей должны быть защищены.