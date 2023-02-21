Губернатор Пермского края: Путин обозначил главные векторы развития страны

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Сегодня в своём послании президент Владимир Владимирович Путин обозначил главные векторы развития страны. В первую очередь это внимание к людям. Будет создан специальный государственный фонд, который займётся адресной помощью семьям погибших и ветеранам СВО. На уровне края мы также продолжим помогать бойцам и их семьям», — сказал Махонин.

Он уточнил, что с 17 февраля во всём регионе уже начали работу 49 центров поддержки, куда люди могут обратиться с любым вопросом.

«Прозвучали важные моменты по развитию инфраструктуры регионов на годы вперёд: продолжение газификации, запуск федеральной программы по ремонту и строительству систем ЖКХ, обновление транспорта, кардинальные изменения в сфере образования и подготовки кадров», — уточнил губернатор.

Махонин также подчеркнул, что для Пермского края будет востребована новая программа льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий.

«Большое внимание президент уделил развитию всех субъектов страны, включая новые регионы. Мы продолжаем помогать подшефному городу Северодонецку возвращаться к мирной жизни», — добавил он.

По его словам, регион не только посылает гуманитарную помощь, но и участвует в восстановлении социальных объектов, части жилых кварталов, коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в Северодонецк регулярно ездят врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся в лечении.

«Считаю, что главный посыл президента — о необходимости сплотиться в это непростое время. Вместе мы можем ответить на любые вызовы, а Россия непременно будет только развиваться!» — заявил губернатор.