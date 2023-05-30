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Балицкий: все предприятия Запорожской области планируется запустить к концу 2025 года

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.

«100% промышленных предприятий должны быть запущены к концу 2025 года, а суммарный объём отгруженной продукции будет увеличен в четыре раза с ростом на 30% количества рабочих мест по сравнению с 2023 годом», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что до 2030 года планируется ввести 2 млн кв. м жилья, включая 800 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все региональные трассы в новых субъектах России приведут в нормативное состояние за три года.

Также он рассказал, что к сентябрю все пункты пропуска в новых регионах будут расширены, уже началось строительство дорог.

27 апреля правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

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