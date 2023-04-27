Правительство утвердило программу развития новых регионов

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Правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках её выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав», — отметил он.

По его словам, ряд важных законодательных актов уже принят.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году были выполнены, а в ряде случаев даже перевыполнены.

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