Правительство утвердило программу развития новых регионов

Правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках её выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав», — отметил он.

По его словам, ряд важных законодательных актов уже принят.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году были выполнены, а в ряде случаев даже перевыполнены.