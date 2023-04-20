Хуснуллин: запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году выполнены
- РИА Новости
Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Всё, что было запланировано на прошлый год, мы в основном выполнили, а по ряду позиций даже перевыполнили», — цитирует его РИА Новости.
Хуснуллин отметил, что за 2022 год удалось систематизировать всю работу по восстановлению новых регионов.
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Президент России Владимир Путин поручил добиться позитивных результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ.