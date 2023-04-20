Хуснуллин: запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году выполнены

Короткая ссылка
Все запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году были выполнены, а в ряде случаев даже перевыполнены.
Хуснуллин: запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году выполнены
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Всё, что было запланировано на прошлый год, мы в основном выполнили, а по ряду позиций даже перевыполнили», — цитирует его РИА Новости.

Хуснуллин отметил, что за 2022 год удалось систематизировать всю работу по восстановлению новых регионов.

Ранее стало известно, что более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию этих территорий до конца 2027 года.

Президент России Владимир Путин поручил добиться позитивных результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить