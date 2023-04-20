Хуснуллин: запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году выполнены

Все запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году были выполнены, а в ряде случаев даже перевыполнены.

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Всё, что было запланировано на прошлый год, мы в основном выполнили, а по ряду позиций даже перевыполнили», — цитирует его РИА Новости.

Хуснуллин отметил, что за 2022 год удалось систематизировать всю работу по восстановлению новых регионов.

Ранее стало известно, что более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию этих территорий до конца 2027 года.

Президент России Владимир Путин поручил добиться позитивных результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ.