Минстрой: более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе до конца 2027 года

Более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию этих территорий до конца 2027 года.

Об этом сообщил Минстрой России.

«В прошлом году программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя продлили до 2027 года. До конца срока программы на полуострове планируется построить ещё 133 социальных объекта», — заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В частности, планируется построить детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского университетов, 43 детских сада и 17 объектов общего образования.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство России стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей остальных регионов России.

Он также заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.