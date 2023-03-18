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Минстрой: более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе до конца 2027 года

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Более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию этих территорий до конца 2027 года.
Минстрой: более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе до конца 2027 года
  • РИА Новости

Об этом сообщил Минстрой России.

«В прошлом году программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя продлили до 2027 года. До конца срока программы на полуострове планируется построить ещё 133 социальных объекта», — заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В частности, планируется построить детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского университетов, 43 детских сада и 17 объектов общего образования.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство России стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей остальных регионов России.

Он также заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.

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