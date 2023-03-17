Путин призвал ликвидировать разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов

Российский лидер Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство России стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов России.

Как он заявил министру экономического развития России Максиму Решетникову, необходимость сокращения разрывов в доходах крымчан, севастопольцев и людей, которые проживают на других территориях России, в том числе прилагающих к Крыму и Севастополю.

«Разрыв этот есть, а это болезненно для крымчан и севастопольцев», — отметил Путин.

Он также заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.