Путин призвал ликвидировать разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов
- РИА Новости
Как он заявил министру экономического развития России Максиму Решетникову, необходимость сокращения разрывов в доходах крымчан, севастопольцев и людей, которые проживают на других территориях России, в том числе прилагающих к Крыму и Севастополю.
«Разрыв этот есть, а это болезненно для крымчан и севастопольцев», — отметил Путин.
Он также заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.