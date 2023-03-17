Путин призвал идти навстречу инвесторам, которые работают в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.

«Нужно и впредь уделять этому сегменту отечественного бизнеса самое серьёзное внимание, в целом идти навстречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений», — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В начале марта в Сбере сообщили о начале обслуживания предпринимателей Крыма. Вместе с тем в кредитной организации отметили, что продуктовая линейка услуг по мере открытия офисов банка в республике будет расширяться.