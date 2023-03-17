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Путин призвал идти навстречу инвесторам, которые работают в Крыму

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.

«Нужно и впредь уделять этому сегменту отечественного бизнеса самое серьёзное внимание, в целом идти навстречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений», — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В начале марта в Сбере сообщили о начале обслуживания предпринимателей Крыма. Вместе с тем в кредитной организации отметили, что продуктовая линейка услуг по мере открытия офисов банка в республике будет расширяться.

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