Сбер объявил о начале обслуживания юрлиц в Крыму

В Сбере сообщили о начале обслуживания предпринимателей Крыма. Вместе с тем в кредитной организации отметили, что продуктовая линейка услуг по мере открытия офисов банка в республике будет расширяться.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные», — говорится в сообщении.

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