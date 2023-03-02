Сбер объявил о начале обслуживания юрлиц в Крыму
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу банка.
«Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные», — говорится в сообщении.
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