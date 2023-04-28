Хуснуллин: все региональные трассы в новых субъектах России приведут в порядок за три года
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все региональные трассы в новых субъектах России приведут в нормативное состояние за три года.
- АГН «Москва»
Об этом он сказал во время поездки в Казань.
«Мы хотим там за три года основные дороги региональные привести в соответствие», — цитирует его ТАСС.
Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.
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