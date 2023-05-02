Хуснуллин анонсировал расширение пропускной способности КПП с новыми регионами

Короткая ссылка
К сентябрю все пункты пропуска в новых регионах будут расширены, уже началось строительство дорог, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хуснуллин анонсировал расширение пропускной способности КПП с новыми регионами
  • Gettyimages.ru
  • © Kritsada Waisayakul / EyeEm

«Все переходы, включая тот, который вы назвали, — Гуково, взяли в дополнительную работу. Уже приступили к строительству дорог», — сказал он в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.

Хуснуллин также сообщил, что все региональные трассы в новых субъектах России приведут в нормативное состояние за три года.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить