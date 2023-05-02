Хуснуллин анонсировал расширение пропускной способности КПП с новыми регионами

К сентябрю все пункты пропуска в новых регионах будут расширены, уже началось строительство дорог, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Все переходы, включая тот, который вы назвали, — Гуково, взяли в дополнительную работу. Уже приступили к строительству дорог», — сказал он в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.

Хуснуллин также сообщил, что все региональные трассы в новых субъектах России приведут в нормативное состояние за три года.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.