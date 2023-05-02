Хуснуллин анонсировал расширение пропускной способности КПП с новыми регионами
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«Все переходы, включая тот, который вы назвали, — Гуково, взяли в дополнительную работу. Уже приступили к строительству дорог», — сказал он в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.
Хуснуллин также сообщил, что все региональные трассы в новых субъектах России приведут в нормативное состояние за три года.
Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.