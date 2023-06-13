Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кабмин выделит около 1 млрд рублей на создание центров «Мой бизнес» в новых регионах

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение около 1 млрд рублей на создание центров «Мой бизнес» в новых регионах страны для помощи малому и среднему предпринимательству.
Кабмин выделит около 1 млрд рублей на создание центров «Мой бизнес» в новых регионах
  • РИА Новости

«Направим из бюджета 1 млрд рублей на организацию центров «Мой бизнес» в новых субъектах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в центр может обратиться любой желающий для получения разных услуг — от создания предприятия до помощи на его развитие.

Ранее Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых российских регионах.

Также кабмин России расширил для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить