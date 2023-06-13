Кабмин выделит около 1 млрд рублей на создание центров «Мой бизнес» в новых регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение около 1 млрд рублей на создание центров «Мой бизнес» в новых регионах страны для помощи малому и среднему предпринимательству.

«Направим из бюджета 1 млрд рублей на организацию центров «Мой бизнес» в новых субъектах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в центр может обратиться любой желающий для получения разных услуг — от создания предприятия до помощи на его развитие.

Ранее Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых российских регионах.

Также кабмин России расширил для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве.