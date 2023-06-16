Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Афонина предупредила о риске болезней сердца из-за избытка соли в рационе

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина напомнила, что переизбыток соли в организме может привести к развитию артериальной гипертонии.
Диетолог Афонина предупредила о риске болезней сердца из-за избытка соли в рационе
  • Gettyimages.ru

При повышенном потреблении соли в организме задерживается жидкость, усиливаются отёки, повышается объём циркулирующей крови. Это может повлечь развитие артериальной гипертонии, с годами возрастает риск инфарктов и инсультов, объяснила специалист в разговоре с «Известиями».

Также, по её словам, избыточное потребление соли может привести к нарушению функции почек, образованию камней, повышает риск развития остеопороза.

Врач порекомендовала минимизировать в рационе фастфуд, колбасы, копчёности, консервы, мясные полуфабрикаты, маринады, снеки, чипсы, соусы. А при приготовлении продуктов Афонина посоветовала использовать вместо соли специи.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить