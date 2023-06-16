Диетолог Афонина предупредила о риске болезней сердца из-за избытка соли в рационе
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При повышенном потреблении соли в организме задерживается жидкость, усиливаются отёки, повышается объём циркулирующей крови. Это может повлечь развитие артериальной гипертонии, с годами возрастает риск инфарктов и инсультов, объяснила специалист в разговоре с «Известиями».
Также, по её словам, избыточное потребление соли может привести к нарушению функции почек, образованию камней, повышает риск развития остеопороза.
Врач порекомендовала минимизировать в рационе фастфуд, колбасы, копчёности, консервы, мясные полуфабрикаты, маринады, снеки, чипсы, соусы. А при приготовлении продуктов Афонина посоветовала использовать вместо соли специи.
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