Эндокринолог Игнатьева рекомендовала средиземноморскую диету для здоровья сердца

Врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева рассказала, что правильно подобранный рацион и добавки важны для поддержания здоровья сердца.

В беседе с «Газетой.Ru» врач рекомендовала рацион, которого придерживаются жители средиземноморских стран, поскольку они реже страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения.

Такой тип питания подразумевает много зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов. Потребление красного мяса в рационе рекомендуется ограничить, а переработанное мясо следует исключить.

Игнатьева также рекомендовала ежедневно употреблять добавки, такие как Омега-3 ПНЖК — для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, магний — для регулирования артериального давления, частоты сердечных сокращений и защиты от стресса, коэнзим Q10 — для увеличения выработки энергии в организме.

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