Диетолог Соломатина рекомендовала отказаться от белого хлеба с маслом при атеросклерозе
- Gettyimages.ru
Белый хлеб практически ничего не содержит, кроме пустых калорий и сахара, а сливочное масло также калорийно, к тому же содержит холестерин, предупредила диетолог в разговоре с «Москвой 24».
«У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом», — сказала Соломатина.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.