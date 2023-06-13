Диетолог Соломатина рекомендовала отказаться от белого хлеба с маслом при атеросклерозе

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при некоторых заболеваниях, таких как атеросклероз и сахарный диабет, не рекомендуется есть хлеб с маслом.

Белый хлеб практически ничего не содержит, кроме пустых калорий и сахара, а сливочное масло также калорийно, к тому же содержит холестерин, предупредила диетолог в разговоре с «Москвой 24».

«У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом», — сказала Соломатина.

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