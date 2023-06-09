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Врач Бондарь рассказала, на что необходимо обращать внимание при выборе клубники

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Врач-педиатр детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Валерия Бондарь рассказала, на что необходимо обращать внимание при покупке клубники.
Врач Бондарь рассказала, на что необходимо обращать внимание при выборе клубники
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru врач рекомендовала обращать внимание на запах и цвет ягоды. По словам Бондарь, бледный цвет и отсутствие запаха у клубники могут указывать на наличие нитратов.

Врач также посоветовала употреблять раннюю клубнику в ограниченном количестве.

Она напомнила, что клубника является скоропортящимся продуктом, поэтому не рекомендуется покупать ягоды, которые лежат на прилавке более двух-трёх дней.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» заявила, что клубника может вызвать аллергию.

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