Врач Бондарь рассказала, на что необходимо обращать внимание при выборе клубники
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В беседе с Life.ru врач рекомендовала обращать внимание на запах и цвет ягоды. По словам Бондарь, бледный цвет и отсутствие запаха у клубники могут указывать на наличие нитратов.
Врач также посоветовала употреблять раннюю клубнику в ограниченном количестве.
Она напомнила, что клубника является скоропортящимся продуктом, поэтому не рекомендуется покупать ягоды, которые лежат на прилавке более двух-трёх дней.
Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» заявила, что клубника может вызвать аллергию.