Врач Бондарь рассказала, на что необходимо обращать внимание при выборе клубники

Врач-педиатр детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Валерия Бондарь рассказала, на что необходимо обращать внимание при покупке клубники.

В беседе с Life.ru врач рекомендовала обращать внимание на запах и цвет ягоды. По словам Бондарь, бледный цвет и отсутствие запаха у клубники могут указывать на наличие нитратов.

Врач также посоветовала употреблять раннюю клубнику в ограниченном количестве.

Она напомнила, что клубника является скоропортящимся продуктом, поэтому не рекомендуется покупать ягоды, которые лежат на прилавке более двух-трёх дней.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» заявила, что клубника может вызвать аллергию.