Врач Хомяков рассказал о рисках употребления продуктов с плесенью

Главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал, чем опасно употребление продуктов с плесенью.

В беседе с «Известиями» врач объяснил, что плесенью являются микроскопические грибы. Существует несколько видом плесневых грибов, в том числе опасных для здоровья человека.

«Все грибы — потенциальные аллергены. Иммунная система здорового человека не даст патологическому грибу поражать организм. Но если имеются иммунодефицитные состояния, то гриб может прорастать мицелием в различные внутренние органы, например поражать лёгкие, пазухи носа, орбиту, вызывая трудноизлечимые состояния», — предупредил Хомяков.

Плесневые грибы также могут привести к аллергическим и токсическим реакциям, добавил он.

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