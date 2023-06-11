Онколог Астраханцев перечислил симптомы прогрессирующего рака щитовидной железы

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев в беседе с RT перечислил главные симптомы, которые могут быть признаками рака щитовидной железы.

По словам специалиста, рак щитовидной железы — одно из наиболее распространённых онкозаболеваний эндокринной системы.

Онколог подчеркнул, что этот вид рака крайне тяжело обнаружить на ранних стадиях.

Распространёнными симптомами прогрессирующего заболевания являются отёчность и узлы на шее.

«Большинство симптомов рака щитовидной железы являются «тихими», пациент на ранних стадиях может о них и не догадываться. Часто опухоль диагностируют случайно во время осмотра эндокринолога или УЗИ. Однако есть ряд признаков, которые могут помочь человеку вовремя распознать болезнь. Прежде всего это припухлость в шее, которая сопровождается болью, продолжительной охриплостью и кашлем. Параллельно могут возникнуть проблемы с глотанием, а также увеличиться лимфоузлы на шее. Вместе с вышеописанными симптомами часто наблюдается расстройство кишечника», — перечислил заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части.

По его мнению, далеко не все узлы на шее имеют злокачественный характер.

По статистике, злокачественным оказывается примерно каждый 20-й узел.

«Согласно статистическим данным, у женщин рак щитовидной железы диагностируют почти в три раза чаще, чем у мужчин. Риск развития болезни у женщин повышается после 40 лет, у мужчин — после 60», — отметил Астраханцев.

Собеседник RT рекомендовал пациентам с наследственными факторами для профилактики рака щитовидки «провести генетическое обследование по выявлению наследственной мутации RET-протоонкогена».

«Нельзя допускать йододефицита в организме — стоит насытить свой рацион йодированной солью и морепродуктами. Людям в группе риска важно также проходить диспансеризацию или чекапы — при отсутствии ярко выраженных симптомов это наиболее эффективный способ ранней диагностики заболевания», — заключил врач.

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