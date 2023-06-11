Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Онколог Астраханцев перечислил симптомы прогрессирующего рака щитовидной железы

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев в беседе с RT перечислил главные симптомы, которые могут быть признаками рака щитовидной железы.
Онколог Астраханцев перечислил симптомы прогрессирующего рака щитовидной железы
  • Gettyimages.ru
  • © Maridav

По словам специалиста, рак щитовидной железы — одно из наиболее распространённых онкозаболеваний эндокринной системы.

Онколог подчеркнул, что этот вид рака крайне тяжело обнаружить на ранних стадиях.

Распространёнными симптомами прогрессирующего заболевания являются отёчность и узлы на шее.

«Большинство симптомов рака щитовидной железы являются «тихими», пациент на ранних стадиях может о них и не догадываться. Часто опухоль диагностируют случайно во время осмотра эндокринолога или УЗИ. Однако есть ряд признаков, которые могут помочь человеку вовремя распознать болезнь. Прежде всего это припухлость в шее, которая сопровождается болью, продолжительной охриплостью и кашлем. Параллельно могут возникнуть проблемы с глотанием, а также увеличиться лимфоузлы на шее. Вместе с вышеописанными симптомами часто наблюдается расстройство кишечника», — перечислил заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части.

По его мнению, далеко не все узлы на шее имеют злокачественный характер.

По статистике, злокачественным оказывается примерно каждый 20-й узел.

«Согласно статистическим данным, у женщин рак щитовидной железы диагностируют почти в три раза чаще, чем у мужчин. Риск развития болезни у женщин повышается после 40 лет, у мужчин — после 60», — отметил Астраханцев.

Собеседник RT рекомендовал пациентам с наследственными факторами для профилактики рака щитовидки «провести генетическое обследование по выявлению наследственной мутации RET-протоонкогена».

«Нельзя допускать йододефицита в организме — стоит насытить свой рацион йодированной солью и морепродуктами. Людям в группе риска важно также проходить диспансеризацию или чекапы — при отсутствии ярко выраженных симптомов это наиболее эффективный способ ранней диагностики заболевания», — заключил врач.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова рассказала, какие заболевания внутренних органов можно диагностировать по состоянию зубов и полости рта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить