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Стоматолог Мартынова: онемение и жжение языка наблюдается при дефиците витаминов группы B

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Ангелина Шурпина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова в беседе с RT рассказала, какие заболевания внутренних органов можно диагностировать по состоянию зубов и полости рта.
Стоматолог Мартынова: онемение и жжение языка наблюдается при дефиците витаминов группы B
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Она отметила, что поражения слизистой оболочки полости рта, губ и языка наиболее часто встречаются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По её словам, интенсивность кариеса и поражение дёсен при заболеваниях ЖКТ резко возрастает.

Стоматолог добавила, что изменения в полости рта могут возникать задолго до появления симптомов основного заболевания.

«Боль, онемение и жжение языка, в области дёсен, губ наблюдаются при дефиците витаминов группы B. О снижении уровня кальция при заболеваниях щитовидной железы и дефиците витамина D могут свидетельствовать быстрое развитие кариеса, появление сколов и белых пятен на зубах, частое выпадение пломб», — объяснила ведущий специалист «СМ-Стоматология».

Собеседница RT подчеркнула, что больные сахарным диабетом жалуются на сухость полости рта, затруднения при глотании сухой и твёрдой пищи, заеды, кровоточивость и боль в дёснах.

«Синюшность слизистой губ и языка, язвы в полости рта, травма слизистой зубами, протезами — характерные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. При заболеваниях крови нередко больные обращаются впервые к стоматологу. Их могут беспокоить разрастание десны, увеличение подчелюстных лимфоузлов, частые стоматиты», — уточнила Мартынова.

Проведение профессиональной гигиены и осмотр стоматолога раз в полгода, по мнению врача, поможет предотвратить заболевания полости рта, вовремя диагностировать патологию внутренних органов и предупредить развитие осложнений при хронических заболеваниях.

Ранее онколог Максим Астраханцев рассказал RT, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не пропустить рак. 

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