Онколог Астраханцев рассказал, как себя вести при травмировании родинки

Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части Максим Астраханцев рассказал RT, что нужно делать в случае травмирования родинки.

Как отметил онколог, травмы невусов действительно грозят неприятными последствиями — кровотечением, шрамами, инфекциями.

Однако, по его словам, повреждения далеко не всегда провоцируют рак.

«Если вы случайно содрали родинку, надо оперативно обработать рану раствором антисептика и идти на приём к онкологу для гистологического анализа новообразования», — рассказал Астраханцев.

Специалист призвал уделять больше внимания родинкам на тех участках тела, которые наиболее подвержены трению одежды, — на шее, плечах, пояснице, запястьях. Они травмируются чаще всего.

«Злокачественные образования кожи могут провоцировать меланому — очень тяжёлую онкологическую болезнь. Поэтому принципиально важно обследовать крупные родинки сразу, не дожидаясь их травмирования. Особенно актуален этот вопрос летом — в сезон отпусков. Если у вас есть подозрительные родинки, то лучше их обследовать до поездки на курорт. Воздействие прямых солнечных лучей на злокачественные невусы тоже может спровоцировать меланому», — подчеркнул врач.

Один из основных признаков подозрительной родинки — её асимметрия.

«Важно обратить внимание на цвет и размеры новообразования. Также необходимо постоянно следить за телом, чтобы не упустить появления опасных новообразований», — заключил собеседник RT.

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