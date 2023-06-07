Сальдо: по предварительным прогнозам, до 40 тысяч человек затронуты ЧП на Каховской ГЭС

Согласно предварительным данным, от 22 до 40 тыс. человек оказались в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«По предварительным прогнозам, это где-то от 22 до 40 тыс.», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС затоплено кладбище, что может привести к заражению воды.