Сальдо заявил о понижении уровня Каховского водохранилища более чем на 3,5 метра

Уровень воды в Каховском водохранилище понизился более чем на 3,5 м, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 м», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что это произошло в районах, которые находятся ближе к Энергодару.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС затоплено кладбище, что может привести к заражению воды.