Сальдо заявил о понижении уровня Каховского водохранилища более чем на 3,5 метра
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«Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 м», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».
Он отметил, что это произошло в районах, которые находятся ближе к Энергодару.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.
Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС затоплено кладбище, что может привести к заражению воды.