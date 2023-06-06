Организация ООН начала поставлять питьевую воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС

Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщается в заявлении МОМ.

Отмечается, что в связи с повреждением жизненно важной инфраструктуры и надвигающейся экологической катастрофой организация доставляет запасы чистой воды в районы, принимающие эвакуированных людей.

С учётом произошедшего болезни, передаваемые через воду, представляют угрозу, и МОМ готова поддержать меры по профилактике инфекций путём распространения наборов для борьбы с холерой, заявили в организации.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что кладбище затоплено в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС, что может привести к заражению воды.