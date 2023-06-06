Роспотребнадзор сообщил о первом случае отравления контрафактным алкоголем в Чувашии
- РИА Новости
«Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.
По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.
Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Также издание «Сусанин» сообщило, что 20-летний юноша, отравившийся суррогатным алкоголем, скончался в больнице 6 июня в Удмуртии.