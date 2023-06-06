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Роспотребнадзор сообщил о первом случае отравления контрафактным алкоголем в Чувашии

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В Чувашии зафиксирован первый случай отравления контрафактным сидром. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор сообщил о первом случае отравления контрафактным алкоголем в Чувашии
  • РИА Новости

«Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также издание «Сусанин» сообщило, что 20-летний юноша, отравившийся суррогатным алкоголем, скончался в больнице 6 июня в Удмуртии.

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