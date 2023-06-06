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В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе нашли метанол и этилбутират

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Примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья количестве нашли в изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе. Об этом заявили в региональном управлении МВД России.
В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе нашли метанол и этилбутират
  • РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов за сутки осмотрели 444 торговых объекта, продающих алкоголь, изъято и отправлено на экспертизу 216 кегов с сидром.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — говорится в заявлении.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Как уточняет mosaica.ru, в медицинских учреждениях развернуто 88 коек для оказания помощи пострадавшим, в том числе в в Центральной городской клинической больнице, в стационаре Клинической больницы  №172  ФМБА России, в Центре специализированных видов медицинской помощи и в ЦК МСЧ. 

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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