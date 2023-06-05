Число пострадавших от контрафактного алкоголя в Самарской области увеличилось до семи
- РИА Новости
«Да, семеро человек обратились в больницы», — приводит ТАСС заявление.
Ранее сообщалось о троих пострадавших.
По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией, достигло 35, 16 из них скончались.
Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.