Число пострадавших от контрафактного алкоголя в Самарской области увеличилось до семи

В Самарской области к врачам обратились семь человек после употребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

РИА Новости

«Да, семеро человек обратились в больницы», — приводит ТАСС заявление. Ранее сообщалось о троих пострадавших. По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией, достигло 35, 16 из них скончались. Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.