В Нижегородской области изъяли партию опасного алкоголя
- РИА Новости
«Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек», — говорится в заявлении.
В МВД добавили, что партия алкогольной продукции изъята.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления людей алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.
По данным губернатора Ульяновской области Алексея Русских, число умерших от отравления контрафактным сидром в регионе достигло 16.
Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.