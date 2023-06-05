В Нижегородской области изъяли партию опасного алкоголя

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области изъяли партию опасного алкоголя, употребление которого стало причиной массового отравления в других регионах. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек», — говорится в заявлении.

В МВД добавили, что партия алкогольной продукции изъята.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления людей алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.

По данным губернатора Ульяновской области Алексея Русских, число умерших от отравления контрафактным сидром в регионе достигло 16.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.