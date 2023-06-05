Попова поручила выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по всей России
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Документ находится в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в Роспотребнадзоре.
«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора… Проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр», изготовленный ООО «АНДИ», — говорится в нём.
Уточняется, что в случае выявления в обороте такой продукции необходимо незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что число умерших от отравления контрафактным сидром в регионе достигло 16.
По последней информации, пострадало 35 человек. Из них 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле.