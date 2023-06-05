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Попова поручила выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по всей России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.
Попова поручила выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по всей России
  • Gettyimages.ru

Документ находится в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в Роспотребнадзоре.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора… Проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр», изготовленный ООО «АНДИ», — говорится в нём.

Уточняется, что в случае выявления в обороте такой продукции необходимо незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что число умерших от отравления контрафактным сидром в регионе достигло 16.

По последней информации, пострадало 35 человек. Из них 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле.

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