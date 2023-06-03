Диетолог Бережная рассказала об опасности приобретения овощей у дороги

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, где приобретать и как выбирать качественные овощи.

Как отметила специалист, по внешнему виду нитраты «никак не определить, для этого существуют специальные приборы».

«Что касается глянцевых овощей, вопрос не в нитратах, — это специальное покрытие для обработки, которое содержит парафины, чтобы овощи красиво выглядели», — рассказала Бережная.

Овощи, которые продаются на развалах у дорог, по словам врача, покупать нельзя.

«Выхлопные газы имеют высочайшую токсичность, и даже самые лучшие автомобили, у которых есть специальная защита на выхлопной трубе, всё равно имеют определённую концентрацию свинца, а овощи обладают тенденцией всё впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», — объяснила диетолог.

По её мнению, стоит покупать овощи в специализированных магазинах, где есть сертификаты свежести.

«В хороших магазинах, когда стоит ящик или коробка, есть этикетка, где написано, когда, где выпущено, как доставлено, откуда привезли и так далее. Также стоит обращать внимание на качество продукта: не должно быть гнили, влажности и насекомых», — заключила Бережная.

Ранее онколог Максим Астраханцев рассказал, что употребление овощей с нитратами может спровоцировать возникновение рака.