Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Бережная рассказала об опасности приобретения овощей у дороги

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, где приобретать и как выбирать качественные овощи.
Диетолог Бережная рассказала об опасности приобретения овощей у дороги
  • РИА Новости

Как отметила специалист, по внешнему виду нитраты «никак не определить, для этого существуют специальные приборы». 

«Что касается глянцевых овощей, вопрос не в нитратах, — это специальное покрытие для обработки, которое содержит парафины, чтобы овощи красиво выглядели», — рассказала Бережная.

Овощи, которые продаются на развалах у дорог, по словам врача, покупать нельзя.

«Выхлопные газы имеют высочайшую токсичность, и даже самые лучшие автомобили, у которых есть специальная защита на выхлопной трубе, всё равно имеют определённую концентрацию свинца, а овощи обладают тенденцией всё впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», — объяснила диетолог. 

По её мнению, стоит покупать овощи в специализированных магазинах, где есть сертификаты свежести. 

«В хороших магазинах, когда стоит ящик или коробка, есть этикетка, где написано, когда, где выпущено, как доставлено, откуда привезли и так далее. Также стоит обращать внимание на качество продукта: не должно быть гнили, влажности и насекомых», — заключила Бережная.

Ранее онколог Максим Астраханцев рассказал, что употребление овощей с нитратами может спровоцировать возникновение рака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить