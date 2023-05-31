Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36

Число пострадавших в результате обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В Ростове и Батайске обратились (к медикам. — RT) порядка 36 человек», — цитирует его РИА Новости.

По словам Голубева, доставленный в тяжёлом состоянии ребёнок стабилен.

Губернатор также посетил горбольницу, куда доставили основную группу пострадавших детей. В медучреждении находится 13 пострадавших несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32.

ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на улице Пойменной.

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с происшествием.

Возбуждено уголовное дело.